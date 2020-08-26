В полиции рассказали подробности гибели женщины на столичной Троещине

"Женщина 1966 года в настоящее время проживала со своей дочерью, мужем дочери и внучкой, которые в это время пошли на прогулку, а когда вернулись обнаружили мертвой свою родственницу. Оперативно-следственная группа до сих пор работает на месте. Сейчас уголовное производство еще не открыто. Предварительно, это будет ст. 115 УК с дополнительной квалификацией "самоубийство"", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве на Троещине погибла женщина в результате падения из окна многоэтажки.