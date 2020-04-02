У поліції прокоментували “захоплення” офісу Держрезерву
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У поліції заявили, що ніякого нападу на Державне агентство резерву України не було. Кілька людей викликали поліцію через те, що двері були зачинені. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
“Декілька людей підійшло до приміщення, представилися представниками фонду. Але так як приміщення на карантині, викликали поліцію, нікого не затримували”, - повідомили в поліції.
Нагадаємо, у Державному агентстві резерву України заявили, що невідомі "захопили" головний офіс відомства. Невідомі повідомили, що вони підготували лист до голови Держрезерву і бажали дізнатися, як і кому були розподілені медичні маски.