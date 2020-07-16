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У поліції прокоментували причетність іноземних спецслужб до викрадення підприємця в Києві

У поліції прокоментували причетність іноземних спецслужб до викрадення підприємця в Києві

Київ • УНН

 • 13140 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Інформація про причетність до викрадення підприємця Сергія Ткаченка в Києві спецслужб іноземних держав не підтвердилася. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

Так, голова Нацполіції зазначив, що у деяких ЗМІ з’явилася інформація про причетність до цього викрадення спецслужб іноземних держав.

“Ми перевіряли також цю версію. Більш того, був показаний автомобіль із жителями Російської Федерації, яких ми встановили. Цей факт не підтвердився”, — зауважив Клименко.

Своєю чергою, потерпілий Сергій Ткаченко повідомив, що він кілька років судився з РФ за відібраний бізнес у Криму. Спільно зі своєю дружиною Юліанною він подякував рядовим працівникам Національної поліції України за те, що всі 15 днів безперестанно його шукали та звільнили.

Окрім того, зазначається, що поліція затримала всіх причетних до викрадення підприємця Сергія Ткаченка.

“Поліція одразу включилась в роботу. До цієї роботи була залучена кримінальна поліція, центральні органи управління та поліція Києва. Ми дуже швидко встановили місце перебування Сергія та яким чином звідти його вивезли у невідомому напрямку. Два тижні ми проводили комплекс оперативно-розшукових заходів і встановили всіх організаторів цієї злочинної схеми — замовника та виконавців”, — повідомив очільник Нацполіції.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сказав, що оперативники затримали п’ять осіб, із яких переважно всі жителі столиці. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за викрадення та катування людини. 

Нагадаємо, п’ятьм особам повідомлено про підозру у викраденні підприємця Сергія Ткаченка в Києві.

Як повідомлялося, правоохоронці знайшли і звільнили підприємця, якого викрали в Києві 1 липня. Було затримано трьох зловмисників.

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