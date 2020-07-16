В полиции прокомментировали причастность иностранных спецслужб к похищению предпринимателя в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Информация о причастности к похищению предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве спецслужб иностранных государств не подтвердилась. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Так, председатель Нацполиции отметил, что в некоторых СМИ появилась информация о причастности к этому похищению спецслужб иностранных государств.
"Мы проверяли также эту версию. Более того, был показан автомобиль с жителями Российской Федерации, которых мы установили. Этот факт не подтвердился", - отметил Клименко.
В свою очередь, потерпевший Сергей Ткаченко сообщил, что он несколько лет судился с РФ за отобранный бизнес в Крыму. Совместно со своей женой Юлианной он поблагодарил рядовых работников Национальной полиции Украины за то, что все 15 дней непрестанно его искали и освободили.
Кроме того, отмечается, что полиция задержала всех причастных к похищению бизнесмена Сергея Ткаченко.
"Полиция сразу включилась в работу. К этой работе была привлечена криминальная полиция, центральные органы управления и полиция Киева. Мы очень быстро установили место пребывания Сергея и каким образом оттуда его вывезли в неизвестном направлении. Две недели мы проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили всех организаторов этой преступной схемы - заказчика и исполнителей", - сообщил глава Нацполиции.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал, что оперативники задержали пять человек, из которых преимущественно все жители столицы. Им грозит до 12 лет лишения свободы за похищение и пытки человека.
Напомним, пяти лицам сообщено о подозрении в похищении предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве.
Как сообщалось, правоохранители нашли и освободили предпринимателя, которого похитили в Киеве 1 июля. Было задержано трех злоумышленников.