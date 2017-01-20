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У поліції повідомили подробиці затримання одного з керівників Львівської митниці

У поліції повідомили подробиці затримання одного з керівників Львівської митниці

Київ • УНН

 • 10883 перегляди

КИЇВ.20 січня. УНН. У поліції повідомили подробиці затримання одного з керівників Львівської митниці, якого викрили у службовому кабінеті на отриманні 420 тисяч гривень хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що підлеглі працівники одного з керівників Львівської митниці повинні були сплачувати “данину”, аби він посприяв у залишенні їх на посадах під час реформування митниці. Щоб убезпечити себе від покарання посадовець долучив до корупційної схеми старшого інспектора відділу контрабанди цієї ж митниці у якості посередника.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України оперативники УЗЕ у Львівській області та слідчі військової прокуратури задокументували факт вимагання та одержання хабара.

Відтак, правопорушника затримали у службовому кабінеті під час одержання 34 тисяч гривень та 4 тисяч доларів США від працівника відділу цього підрозділу.

Окрім того, у посередника вилучили 1,6 тисяч доларів США та ще 10 тисяч доларів США, які він повинен був передати посадовцю, виявили у нього дома.

Наразі правоохоронці встановлюють інших посадових осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

Один із керівників Львівської митниці ДФС України затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

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