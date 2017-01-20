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В полиции сообщили подробности задержания одного из руководителей Львовской таможни

В полиции сообщили подробности задержания одного из руководителей Львовской таможни

Киев • УНН

 • 10883 просмотра

КИИВ.20 января. УНН. В полиции сообщили подробности задержания одного из руководителей Львовской таможни, которого уличили в служебном кабинете на получении 420 тысяч гривен взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители установили, что подчиненные работники одного из руководителей Львовской таможни должны были платить "дань", чтобы он посодействовал в оставлении их на должностях при реформировании таможни. Чтобы обезопасить себя от наказания чиновник привлек к коррупционной схемы старшего инспектора отдела контрабанды этой же таможни в качестве посредника.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины оперативники УЗЭ во Львовской области и следователи военной прокуратуры задокументировали факт вымогательства и получения взятки.

Поэтому правонарушителя задержали в служебном кабинете при получении 34 тысяч гривен и 4 тысяч долларов США от работника отдела этого подразделения.

Кроме того, у посредника изъяли 1600 долларов США и еще 10 000 долларов США, которые он должен был передать должностному лицу, обнаружили у него дома.

Сейчас правоохранители устанавливают других должностных лиц, которые могут быть причастны к коррупционной схемы.

Один из руководителей Львовской таможни ГФС Украины задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

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