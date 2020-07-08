У поліції повідомили деталі щодо п’яти загиблих на лісових пожежах на Луганщині

"На сьогодні зареєстровано 5 фактів смерті людей. Перший – громадянин в селищі Смолянинове, 57-го р.н., двоє осіб задихнулись на трасі до Смолянинового, 53-г та 55-го р.н., сьогодні о 07:00 в лікарні Новоайдарській помер громадянин, який отримав 70% термічне ураження тіла, близько 11:10 була інформація, що у селищі Вовче, де був дачний кооператив, наш громадянин намагався з зони пожежі виїхати на своєму автомобілі, не доїхав, почав задихатись, виліз з автомобілю, і наступила смерть", - сказав Клименко.

Нагадаємо, станом на 14:00 середи продовжується гасіння лісової пожежі на Луганщині, підтверджено загибель 5 осіб, 9 осіб госпіталізовано.