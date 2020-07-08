У поліції повідомили деталі щодо п’яти загиблих на лісових пожежах на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Більшість осіб, які загинули під час пожеж на Луганщині, задихнулись. Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив під час доповіді на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні зареєстровано 5 фактів смерті людей. Перший – громадянин в селищі Смолянинове, 57-го р.н., двоє осіб задихнулись на трасі до Смолянинового, 53-г та 55-го р.н., сьогодні о 07:00 в лікарні Новоайдарській помер громадянин, який отримав 70% термічне ураження тіла, близько 11:10 була інформація, що у селищі Вовче, де був дачний кооператив, наш громадянин намагався з зони пожежі виїхати на своєму автомобілі, не доїхав, почав задихатись, виліз з автомобілю, і наступила смерть", - сказав Клименко.
Нагадаємо, станом на 14:00 середи продовжується гасіння лісової пожежі на Луганщині, підтверджено загибель 5 осіб, 9 осіб госпіталізовано.