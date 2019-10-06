У поліції підбили підсумки акції на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Національній поліції повідомили, що заходи у Києві відбулися без порушень, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Участь у акції взяли близько 10 тисяч осіб, а службу у центрі столиці несли 300 правоохоронців. На цей час заходи завершилися, порушень порядку не зафіксовано.
Також правоохоронці нагадали, що “до столичної поліції надійшло кілька повідомлень про проведення заходів на Майдані Незалежності. Після віче учасники пройшли колоною до Офісу Президента України на Верховної Ради України. За приблизними підрахунками, участь у акції взяли близько 10 000 тисяч осіб”.
Як писав УНН раніше, люди зібралися на віче в центрі Києва проти формули Штайнмайєра.