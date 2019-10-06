В полиции подвели итоги акции на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Национальной полиции сообщили, что мероприятия в Киеве прошли без нарушений, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Участие в акции приняли около 10 тысяч человек, а службу в центре столицы несли 300 правоохранителей. В настоящее время мероприятия завершились, нарушений порядка не зафиксировано.
Также правоохранители напомнили, что “в столичной полиции поступило несколько сообщений о проведении мероприятий на Майдане Незалежности. После вече участники прошли колонной до Офиса Президента Украины на Верховной Рады Украины. По приблизительным подсчетам, участие в акции приняли около 10 000 тысяч человек”.
Как писал УНН ранее, люди собрались на вече в центре Киева против формулы Штайнмайера.