У поліції назвали ТОП-5 затриманих бойовиків

1. Затримано бойовиків, які до смерті закатували 4 священників у Слов’янську. Троє найманців викрали чоловіків, катували їх, а потім розстріляли за межами міста. Злочин було скоєно в червні 2014 року, а тіла жертв знайшли лише місяць потому у братській могилі. Весь цей час терористи запевняли рідних, що полонені живі, та отримали чималий викуп за них.

2. У Мирнограді поліцейські виявили місцевого жителя, який півроку воював у лавах бойовиків. 61-річний чоловік брав участь в окупації Слов’янська, де з автоматом чергував в захоплених адмінбудівлях. Потім воював біля Сніжного і Торезу. Також бойовик супроводжував новобранців до РФ — на курси керування військовою технікою.

3. На КПВВ затримано командира танку “Першого армійського корпусу Збройних сил ДНР” . Чоловік разом з матір’ю, їхав за напрямком Донецьк-Волноваха, аби отримати українську пенсію. Встановлено, що в 2014-15 роках він перебував на передових позиціях в селищі Ясне, що поблизу окупованого Докучаєвська. Поліцейські вилучили у танкіста посвідчення від бандформування “Оплот” та військовий квиток.

4. Розвідник терористів здався правоохоронцям у Волновасі. У 2016-17 роках 24-річний мешканець Маріуполя служив на передових позиціях бойовиків поблизу села Гранітного на посаді навідника керованої протитанкової ракети в розвідроті. Однак основним завданням найманця був збір даних про кількість та дислокацію українських військових.

5. Серед затриманих бойовиків — громадянин РФ. Чоловік приїхав у Слов’янськ ще до подій 2014 року, а коли місто захопили, втупив до лав бойовиків. Найманець з автоматом перевіряв автотранспорт та громадян на блокпості, після чого служив у Донецьку. Потім бойовик втік додому, до РФ, однак ані в “ДНР”, ані у власній країні не прижився та повернувся до Слов’янська, де був заарештований.

Згідно ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) бойовикам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, від початку бойових дій на Донбасі українські військові спецслужби затримали 11 росіян. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу “112 Україна”.