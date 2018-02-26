В полиции назвали ТОП-5 задержанных боевиков

1. Задержаны боевики, которые до смерти замучили 4 священников в Славянске. Трое наемников похитили мужчин, пытали их, а затем расстреляли за пределами города. Преступление было совершено в июне 2014 года, а тела жертв нашли лишь месяц спустя в братской могиле. Все это время террористы уверяли родных, что пленные живы и получили немалый выкуп за них.

2. В Мирнограде полицейские обнаружили местного жителя, который полгода воевал в рядах боевиков. 61-летний мужчина участвовал в оккупации Славянская, где с автоматом дежурил в захваченных админзданиях. Затем воевал у Снежного и Тореза. Также боевик сопровождал новобранцев в РФ — на курсы управления военной техникой.

3. На КПВВ задержан командира танка “Первого армейского корпуса Вооруженных сил ДНР”. Мужчина вместе с матерью, ехал по направлению Донецк-Волноваха, чтобы получить украинский пенсию. Установлено, что в 2014-15 годах он находился на передовых позициях в поселке Ясное, что вблизи оккупированного Докучаевска. Полицейские изъяли у танкиста удостоверение от бандформирования “Оплот” и военный билет.

4. Разведчик террористов сдался правоохранителям в Волновахе. В 2016-17 годах 24-летний житель Мариуполя служил на передовых позициях боевиков вблизи села Гранитное в должности наводчика управляемой противотанковой ракеты в разведроте. Однако основной задачей наемника был сбор данных о количестве и дислокации украинских военных.

5. Среди задержанных боевиков — гражданин РФ. Мужчина приехал в Славянск еще до событий 2014 года, а когда город захватили, поступил в ряды боевиков. Наемник с автоматом проверял автотранспорт и граждан на блокпосту, после чего служил в Донецке. Затем боевик убежал домой, в РФ, однако ни в “ДНР”, ни в собственной стране не прижился и вернулся в Славянск, где был арестован.

Согласно ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) боевикам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, с начала боевых действий в Донбассе Украинские военные спецслужбы задержали 11 россиян. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала “112 Украина”.