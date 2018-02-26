В полиции назвали ТОП-5 задержанных боевиков

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63195 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77336 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80021 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107381 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100390 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104555 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111535 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117085 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134314 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В полиции назвали ТОП-5 задержанных боевиков

В полиции назвали ТОП-5 задержанных боевиков

Киев  •  УНН

 • 9130 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. 32 участника незаконных вооруженных формирований и их пособников были задержаны в течение двух месяцев, еще шестерым заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск. Правоохранители назвали журналистам УНН топ-5 арестованных боевиков.

1. Задержаны боевики, которые до смерти замучили 4 священников в Славянске. Трое наемников похитили мужчин, пытали их, а затем расстреляли за пределами города. Преступление было совершено в июне 2014 года, а тела жертв нашли лишь месяц спустя в братской могиле. Все это время террористы уверяли родных, что пленные живы и получили немалый выкуп за них.

2. В Мирнограде полицейские обнаружили местного жителя, который полгода воевал в рядах боевиков. 61-летний мужчина участвовал в оккупации Славянская, где с автоматом дежурил в захваченных админзданиях. Затем воевал у Снежного и Тореза. Также боевик сопровождал новобранцев в РФ — на курсы управления военной техникой.

3. На КПВВ задержан командира танка “Первого армейского корпуса Вооруженных сил ДНР”. Мужчина вместе с матерью, ехал по направлению Донецк-Волноваха, чтобы получить украинский пенсию. Установлено, что в 2014-15 годах он находился на передовых позициях в поселке Ясное, что вблизи оккупированного Докучаевска. Полицейские изъяли у танкиста удостоверение от бандформирования “Оплот” и военный билет.

4. Разведчик террористов сдался правоохранителям в Волновахе. В 2016-17 годах 24-летний житель Мариуполя служил на передовых позициях боевиков вблизи села Гранитное в должности наводчика управляемой противотанковой ракеты в разведроте. Однако основной задачей наемника был сбор данных о количестве и дислокации украинских военных.

5. Среди задержанных боевиков — гражданин РФ. Мужчина приехал в Славянск еще до событий 2014 года, а когда город захватили, поступил в ряды боевиков. Наемник с автоматом проверял автотранспорт и граждан на блокпосту, после чего служил в Донецке. Затем боевик убежал домой, в РФ, однако ни в “ДНР”, ни в собственной стране не прижился и вернулся в Славянск, где был арестован.

Согласно ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) боевикам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, с начала боевых действий в Донбассе Украинские военные спецслужбы задержали 11 россиян. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала “112 Украина”.

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