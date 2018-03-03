У поліції назвали кількість постраждалих під ВР

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Загалом під Верховною Радою під час сутичок сьогодні зранку між активістами з наметового містечка і правоохоронцями до медичних закладів звернулися 20 людей - 13 мітингувальників та семеро працівників поліції. Про це з посиланням на слова начальника ГУ НП Києва Андрія Крищенка повідомляє прес-служба МВС України, передає УНН.

"За словами керівника столичної поліції, до лікарняних закладів звернулося 13 осіб, які перебували у наметовому містечку, та сім працівників поліції", - повідомили в МВС.

Як зазначається, інформації про те, що хтось отримав тяжкі ушкодження, на цей час у поліції немає. Усім надано медичну допомогу.

У МВС додали, що "травмовані сьогодні під стінами Верховної Ради правоохоронці наразі перебувають у Центральному госпіталі МВС, де отримують фахову допомогу медиків".

Нагадаємо, на чотирьох зі 111 затриманих сьогодні під будівлею Верховної Ради активістів складено протоколи про правопорушення.

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