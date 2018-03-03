В полиции назвали количество пострадавших под ВР

"По словам руководителя столичной полиции, в больничные учреждения обратилось 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции", - сообщили в МВД.

Как отмечается, информации о том, что кто-то получил тяжелые повреждения, в настоящее время у полиции нет. Всем оказана медицинская помощь.

В МВД добавили, что "травмированные сегодня под стенами Верховной Рады правоохранители сейчас находятся в Центральном госпитале МВД, где получают профессиональную помощь медиков".

Напомним, на четырех из 111 задержанных сегодня под зданием Верховной Рады активистов составлены протоколы о правонарушении.