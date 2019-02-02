У поліції спростували інформацію про викрадення дівчат у Києві

"Інформація про викрадення дівчат не має свого підтвердження, зараз заявники, які повідомили про це викрадення пишуть зустрічну заяву, що ні до кого претензій не має", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, у Дніпрі поліція затримала зловмисника, який викрав 12-річну дитину. Після 4-х годин, які дівчинка провела у квартирі з незнайомцем, її звільнили правоохоронці. Операція зі звільнення дитини була ретельно спланована. Під час штурму квартири дитина перебувала в дальній кімнаті та не постраждала.



Як повідомляв УНН, в Одесі викрали громадянина Індії.