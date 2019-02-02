У поліції спростували інформацію про викрадення дівчат у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. В поліції спростували інформацію про викрадення у Дарницькому районі Києва двох дівчат, яких нібито силою затягнули в машину невідомі чоловіки. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
"Інформація про викрадення дівчат не має свого підтвердження, зараз заявники, які повідомили про це викрадення пишуть зустрічну заяву, що ні до кого претензій не має", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, у Дніпрі поліція затримала зловмисника, який викрав 12-річну дитину. Після 4-х годин, які дівчинка провела у квартирі з незнайомцем, її звільнили правоохоронці. Операція зі звільнення дитини була ретельно спланована. Під час штурму квартири дитина перебувала в дальній кімнаті та не постраждала.
Як повідомляв УНН, в Одесі викрали громадянина Індії.