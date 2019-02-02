В полиции опровергли информацию о похищении девушек в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В полиции опровергли информацию о похищении в Дарницком районе Киева двух девушек, которых якобы силой затащили в машину неизвестные мужчины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"Информация о похищении девушек не имеет своего подтверждения, сейчас заявители, которые сообщили об этом похищении пишут встречное заявление, что ни к кому претензий не имеет", - сказали в пресс-службе.
Напомним, в Днепре полиция задержала злоумышленника, который похитил 12-летнего ребенка. После 4-х часов, которые девочка провела в квартире с незнакомцем, ее освободили правоохранители. Операция по освобождению ребенка была тщательно спланирована. Во время штурма квартиры ребенок находился в дальней комнате и не пострадал.
Как сообщал УНН, в Одессе похитили гражданина Индии.