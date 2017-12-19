У податковому комітеті ВР не виключають скасування обмеження на безмитне ввезення посилок

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У разі, якщо система з відстеження кількості посилок з-за кордону для українців не зможе діяти на території всієї України з 2019 року, не виключено її перенесення на інший термін або скасування. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України від блоку Петра Порошенка, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.