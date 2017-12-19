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У податковому комітеті ВР не виключають скасування обмеження на безмитне ввезення посилок

У податковому комітеті ВР не виключають скасування обмеження на безмитне ввезення посилок

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У разі, якщо система з відстеження кількості посилок з-за кордону для українців не зможе діяти на території всієї України з 2019 року, не виключено її перенесення на інший термін або скасування. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України від блоку Петра Порошенка, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.

"Я можу пояснити ситуацію, яка склалася навколо посилок - саме зловживання навколо нескінченного отримання посилок з-за кордону в комерційних цілях. Я так розумію, це призвело до того, що виникла необхідність врегулювати це питання, якщо фізична особа-підприємець або юридична особа в своєму звіті відображає отримання таких посилок.

Щодо фізичних осіб, то ми вважаємо, що нормалізація процесу, при якому три посилки не обкладаються податком, а четверта так - є задовільною нормою. Я розумію хвилювання людей, але мені здається, що відстрочка введення в дію цієї норми на 1 січня 2019 року надасть змогу оцінити адміністрування подібного режиму. Якщо все буде готово для цього, і ми зможемо досягти дії цієї норми на всі території України, то все запрацює. Якщо цього не відбудеться, то можлива відстрочка по впровадження норми обкладення податками або взагалі скасування", - резюмувала Южаніна.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект 6776-д, який обмежує безмитне ввезення товарів в Україну, як при самостійному перетині кордону, так і при поштовому пересиланні. Нові норми безмитного ввезення товарів вказані в поправці № 106 до відповідного проекту закону. Зокрема, 6776-д передбачає, що українці без сплати мита зможуть отримувати лише три посилки на місяць. Вартість товарів в кожній з них не повинна перевищувати 150 євро.

Як повідомляв УНН, Рада у вівторок планує змінити законодавство про встановлення групи інвалідності учасникам АТО.

Українські Національні Новини

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