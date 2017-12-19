В налоговом комитете ВР не исключают отмены ограничения на беспошлинный ввоз посылок

“Я могу объяснить ситуацию, которая сложилась вокруг посылок — именно злоупотребление вокруг бесконечного получения посылок из-за границы коммерческих целях. Я так понимаю, это привело к тому, что возникла необходимость урегулировать этот вопрос, если физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо в своем отчете отображает получение таких посылок.

Что касается физических лиц, то мы считаем, что нормализация процесса, при котором три посылки не облагаются налогом, а четвертая да - является нормальной нормой. Я понимаю волнение людей, но мне кажется, что отсрочка этой нормы в действие на 1 января 2019 года позволит оценить администрирование подобного режима. Если все будет готово для этого, и мы сможем достичь действия этой нормы на все территории Украины, то все заработает. Если этого не произойдет, то возможна отсрочка по внедрению нормы обложения налогами или вообще отмена”, — резюмировала Южанина.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект 6776-д, ограничивающий беспошлинный ввоз товаров в Украину, как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке. Новые нормы беспошлинного ввоза товаров указаны в поправке № 106 к соответствующему проекту закона. В частности, 6776-д предусматривает, что украинцы без уплаты пошлины смогут получать лишь три посылки в месяц. Стоимость товаров в каждой из них не должна превышать 150 евро.

Как сообщал УНН, Рада во вторник планирует изменить законодательство об установлении группы инвалидности участникам АТО.