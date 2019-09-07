У почесної імператриці Японії виявили рак грудей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У колишньої японської імператриці Мітіко виявили рак грудей на ранній стадії, після вересня планується операція, передає AP з посиланням на пресслужбу імператорського палацу, передає УНН.
Лікарі діагностували у Мітіко онкологічне захворювання в ході планового профілактичного огляду. Раніше, в червні, у неї виявили проблеми з серцем, а також Мітіко перенесла операцію з видалення катаракти.
За словами медиків, імператриця схудла за останні місяці. Вони пов’язали це з підготовкою до церемонії зречення від престолу її чоловіка, імператора Акіхіто, і до коронації сина Нарухіто. Лікарі порекомендували Мітіко відпочити перед запланованою операцією.
84-річна Мітіко отримала титул почесного імператриці після того, як імператор Акіхіто відрікся від престолу 30 квітня. Новим, 126-м імператором Японії став їхній син Нарухіто.
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