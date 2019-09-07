В почетной императрицы Японии обнаружили рак груди

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107102 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119647 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111254 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117450 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123546 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150021 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149830 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192597 просмотра

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В почетной императрицы Японии обнаружили рак груди

В почетной императрицы Японии обнаружили рак груди

Киев  •  УНН

 • 12843 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В бывшей японской императрицы Митико обнаружили рак груди на ранней стадии, после сентября планируется операция, передает AP со ссылкой на пресс-службу императорского дворца, передает УНН.

Врачи диагностировали у Митико онкологическое заболевание в ходе планового профилактического осмотра. Ранее, в июне, у нее обнаружили проблемы с сердцем, а также Митико перенесла операцию по удалению катаракты.

По словам медиков, императрица похудела за последние месяцы. Они связали это с подготовкой к церемонии отречения от престола ее супруга, императора Акихито, и к коронации сына Нарухито. Врачи порекомендовали Митико отдохнуть перед планируемой операцией.

84-летняя Митико получила титул почетной императрицы после того, как император Акихито отрекся от престола 30 апреля. Новым, 126-м императором Японии стал их сын Нарухито.

Как сообщал УНН, монетный двор Японии начал выпуск монет новой эры рейв.

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