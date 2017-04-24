У Північній Кореї затримали американця

Тоні Кім, який також відомий під корейським ім’ям Кім Сан Дук був затриманий 21 квітня в аеропорту Пхеньяна, коли намагався залишити КНДР. Він має паспорти Південної Кореї і США. Раніше Кім Сан Дук працював в Яньбяньському університеті в Китаї, а на момент затримання реалізовував гуманітарні програми в КНДР.

Посольство Швеції у Пхеньяні, яке відповідає за консульське представлення США в КНДР, 23 квітня підтвердило, що їм відомо про затримання, однак відмовило в наданні коментарів.

Як повідомляв УНН, у травні 2016 року кореспондента ВВС Руперта Вінгфілда-Хейза та його знімальну групу затримали у столиці Північної Кореї Пхеньяні.