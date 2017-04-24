В Северной Корее задержали американца
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Госдепартаменте США подтвердили задержание американца в КНДР, но отказались от комментариев "по соображениям конфиденциальности", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Тони Ким, который также известен под корейским именем Ким Сан Дук, был задержан 21 апреля в аэропорту Пхеньяна, когда пытался покинуть КНДР. Он имеет паспорта Южной Кореи и США. Ранее Ким Сан Дук работал в Яньбяньском университете в Китае, а на момент задержания реализовывал гуманитарные программы в КНДР.
Посольство Швеции в Пхеньяне, которое отвечает за консульское представления США в КНДР 23 апреля подтвердило, что им известно о задержании, однако отказало в предоставлении комментариев.
Как сообщал УНН, в мае 2016 года корреспондента ВВС Руперта Вингфилд-Хейза и его съемочную группу задержали в столице Северной Кореи Пхеньяне.