В Северной Корее задержали американца

Тони Ким, который также известен под корейским именем Ким Сан Дук, был задержан 21 апреля в аэропорту Пхеньяна, когда пытался покинуть КНДР. Он имеет паспорта Южной Кореи и США. Ранее Ким Сан Дук работал в Яньбяньском университете в Китае, а на момент задержания реализовывал гуманитарные программы в КНДР.

Посольство Швеции в Пхеньяне, которое отвечает за консульское представления США в КНДР 23 апреля подтвердило, что им известно о задержании, однако отказало в предоставлении комментариев.

Как сообщал УНН, в мае 2016 года корреспондента ВВС Руперта Вингфилд-Хейза и его съемочную группу задержали в столице Северной Кореи Пхеньяне.