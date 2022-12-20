У Північній Каліфорнії стався землетрус: десятки тисяч людей залишилися без світла

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Зазначається, що епіцентр землетрусу, який стався о 2:34 ранку за тихоокеанським часом, знаходився приблизно за 14 кілометрів від міста Ферндейл і за 24 кілометри від Фортуни, громади з населенням в 12 000 осіб.

Вранці, 20 грудня, більшість будинків і підприємств в окрузі Гумбольдт були знеструмлені. За даними PowerOutage.us, невдовзі після 6:30 ранку за тихоокеанським часом було повідомлено про понад 71 000 збоїв електропостачання. В офісі шерифа округу повідомили про "масові пошкодження доріг і будинків". Землетрус також пошкодив частину мосту, через який пролягає державна дорога.

"Міст закрито, поки ми проводимо перевірку безпеки через можливі сейсмічні пошкодження", - повідомили представники влади.

Після цього інциденту понад два десятки менших землетрусів потужністю 4,6 бала вразили цей район після цього, пише CNN. Згідно з публічними звітами, основний землетрус викликав принаймні деякі поштовхи від узбережжя Орегону до півдня від Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

Нагадаємо

23 листопада неподалік Стамбула стався землетрус магнітудою 6,0.