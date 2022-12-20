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В Северной Калифорнии произошло землетрясение: десятки тысяч человек остались без света

В Северной Калифорнии произошло землетрясение: десятки тысяч человек остались без света

Киев • УНН

 • 671166 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Геологическая служба США сообщила, что в Северной Калифорнии сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате стихийного бедствия повреждены дома и дороги, десятки тысяч людей остались без света, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что эпицентр землетрясения, произошедшего в 2:34 утра по тихоокеанскому времени, находился примерно в 14 километрах от города Ферндейл и в 24 километрах от Фортуны, общины с населением в 12 000 человек.

Утром, 20 декабря, большинство домов и предприятий в округе Гумбольдт были обесточены. По данным PowerOutage.us, вскоре после 6:30 утра по тихоокеанскому времени было сообщено о более чем 71 000 сбоях электроснабжения. В офисе шерифа округа сообщили о "массовых повреждениях дорог и домов". Землетрясение также повредило часть моста, через который пролегает государственная дорога.

"Мост закрыт, пока мы проводим проверку безопасности из-за возможных сейсмических повреждений", - сообщили представители властей.

После этого инцидента более двух десятков меньших землетрясений мощностью 4,6 балла поразили этот район после этого, пишет CNN. Согласно публичным отчетам, основное землетрясение вызвало по крайней мере некоторые толчки от побережья Орегона к югу от Сан-Хосе, штат Калифорния.

Напомним

23 ноября недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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