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У Північній Ірландії знайшли вибуховий пристрій біля меморіалу загиблим воїнам

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Північній Ірландії, в місті Ома біля меморіалу загиблим воїнам в День поминання було виявлено вибуховий пристрій. Про це повідомляється на сайті місцевої поліції, передає УНН.

У повідомленні говориться, що поліція "може підтвердити, що виявлений пристрій було бомбою", воно спрямоване на експертизу

"Це невелика, але потенційно небезпечне пристрій було залишено для того, щоб заподіяти максимальний збиток в ці пам'ятні дні", - сказав глава поліції Джордж Гамільтон.

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За його словами, в даний час розслідування "знаходиться на дуже ранній стадії".

Нагадаємо, у Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб. Під час огляду було виявлено вибухівку.

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