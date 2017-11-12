У Північній Ірландії знайшли вибуховий пристрій біля меморіалу загиблим воїнам
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Північній Ірландії, в місті Ома біля меморіалу загиблим воїнам в День поминання було виявлено вибуховий пристрій. Про це повідомляється на сайті місцевої поліції, передає УНН.
У повідомленні говориться, що поліція "може підтвердити, що виявлений пристрій було бомбою", воно спрямоване на експертизу
"Це невелика, але потенційно небезпечне пристрій було залишено для того, щоб заподіяти максимальний збиток в ці пам'ятні дні", - сказав глава поліції Джордж Гамільтон.
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За його словами, в даний час розслідування "знаходиться на дуже ранній стадії".
Нагадаємо, у Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб. Під час огляду було виявлено вибухівку.