В Северной Ирландии нашли взрывное устройство у мемориала погибшим воинам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Северной Ирландии, в городе Ома у мемориала погибшим воинам в День поминовения было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщается на сайте местной полиции, передает УНН.
В сообщении говорится, что полиция "может подтвердить, что обнаруженное устройство было бомбой", оно направлено на экспертизу
"Это небольшая, но потенциально опасное устройство было оставлено для того, чтобы причинить максимальный ущерб в эти памятные дни", - сказал глава полиции Джордж Гамильтон.
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По его словам, в настоящее время расследование "находится на очень ранней стадии".
Напомним, в Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген" , в салоне которого находились два человека. При осмотре была обнаружена взрывчатка.