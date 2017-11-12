В Северной Ирландии нашли взрывное устройство у мемориала погибшим воинам

В сообщении говорится, что полиция "может подтвердить, что обнаруженное устройство было бомбой", оно направлено на экспертизу

"Это небольшая, но потенциально опасное устройство было оставлено для того, чтобы причинить максимальный ущерб в эти памятные дни", - сказал глава полиции Джордж Гамильтон.

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По его словам, в настоящее время расследование "находится на очень ранней стадии".

Напомним, в Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген" , в салоне которого находились два человека. При осмотре была обнаружена взрывчатка.