У Південній Осетії завершено будівництво об'єктів російської військової бази

"У середині грудня планується здати в експлуатацію три 16-квартирних 2-поверхових житлових будинки, школу на 90 місць і дитячий садок на 70 осіб. Завершено благоустрій паркувальної зони та озеленення території бази", – розповіли у прес-службі.

Зазначається, що загалом на території російської бази заплановано капітальне будівництво 43 об'єктів військової інфраструктури.

Нагадаємо, у Міноборони РФ анонсували плани щодо будівництва військових баз в Арктиці.