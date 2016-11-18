У Південній Осетії завершено будівництво об'єктів російської військової бази
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На території російської військової бази Південного військового округу в Республіці Південна Осетія завершилося будівництво об’єктів військової інфраструктури. Про це повідомили ІА "Рес" в прес-службі Південного військового округу, передає УНН.
"У середині грудня планується здати в експлуатацію три 16-квартирних 2-поверхових житлових будинки, школу на 90 місць і дитячий садок на 70 осіб. Завершено благоустрій паркувальної зони та озеленення території бази", – розповіли у прес-службі.
Зазначається, що загалом на території російської бази заплановано капітальне будівництво 43 об'єктів військової інфраструктури.
Нагадаємо, у Міноборони РФ анонсували плани щодо будівництва військових баз в Арктиці.