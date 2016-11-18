В Южной Осетии завершили строительство объектов российской военной базы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На территории российской военной базы Южного военного округа в Республике Южная Осетия завершилось строительство объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщили ИА "Рес" в пресс-службе Южного военного округа, передает УНН.
"В середине декабря планируется сдать в эксплуатацию три 16-квартирных 2-этажных жилых дома, школу на 90 мест и детский сад на 70 человек. Завершили благоустройство парковочной зоны и озеленение территории базы", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что всего на территории российской базы запланировано капитальное строительство 43 объектов военной инфраструктуры.
Напомним, в Минобороны РФ анонсировали планы по строительству военных баз в Арктике.