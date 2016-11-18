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15 марта, 19:03 • 108576 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148327 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126627 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119940 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106622 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102323 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96508 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В Южной Осетии завершили строительство объектов российской военной базы

В Южной Осетии завершили строительство объектов российской военной базы

Киев • УНН

 • 7026 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На территории российской военной базы Южного военного округа в Республике Южная Осетия завершилось строительство объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщили ИА "Рес" в пресс-службе Южного военного округа, передает УНН.

"В середине декабря планируется сдать в эксплуатацию три 16-квартирных 2-этажных жилых дома, школу на 90 мест и детский сад на 70 человек. Завершили благоустройство парковочной зоны и озеленение территории базы", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что всего на территории российской базы запланировано капитальное строительство 43 объектов военной инфраструктуры.

Напомним, в Минобороны РФ анонсировали планы по строительству военных баз в Арктике.

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