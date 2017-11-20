У Південній Кореї зафіксовано спалах пташиного грипу H5N6

"Спалах інфекції стався на качиній фермі в повіті Кочхан-гун провінції Чолла-Пукто. Проведений аналіз показав наявність у загиблих птахів вірусу H5N6", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що це перший випадок загибелі домашньої птиці від даного захворювання з лютого поточного року.

Зазначається, що з 20 листопада введено 48-годинну заборону на переміщення домашньої птиці на території країни. Семиденну заборону на постачання продукції введено на фермі, де був зафіксований вірус.

При міністерстві також сформований штаб по боротьбі з поширенням захворювання. Прийнято рішення провести дезінфекцію птахоферм по всій країні і встановити пункти контролю на головних дорогах.

Як повідомляв УНН, як повідомили в КМДА, київські медичні заклади готуються до появи нових збудників грипу.