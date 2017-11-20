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В Южной Корее зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N6

В Южной Корее зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N6

Киев  •  УНН

 • 10766 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея подтвердило, что в стране выявлен высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N6, передает УНН со ссылкой на channelnewsasia.com.

"Вспышка инфекции произошла на утиной ферме в уезде Кочхан-гун провинции Чолла-Пукто. Проведенный анализ показал наличие у погибших птиц вируса H5N6", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что это первый случай гибели домашней птицы от данного заболевания с февраля текущего года.

Отмечается, что с 20 ноября введен 48-часовой запрет на перемещение домашней птицы на территории страны. Семидневную запрет на поставки продукции введено на ферме, где был зафиксирован вирус.

При министерстве также сформирован штаб по борьбе с распространением заболевания. Принято решение провести дезинфекцию птицеферм по всей стране и установить пункты контроля на главных дорогах.

Как сообщал УНН, как сообщили в КГГА, киевские медицинские учреждения готовятся к появлению новых возбудителей гриппа.

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