У Південній Кореї ціна на Bitcoin перевищила 10 тис. дол.

"На Bithumb - найбільшої в регіоні біржі за обсягом торгів, середня ціна на біткойн за останню добу становить 10471 долар. На біржах Coinone і Korbit криптовалюта торгується на рівні 11 370 500 KRW (10 514 доларів США) і 11 327 800 KRW (10 475 доларів США) відповідно", - йдеться в повідомленні.

Шалене зростання ціни на bitcoin, підтриманий зростанням ціни на основні альткойни призвів до того, що загальна капіталізація криптовалютного ринку вперше перевищила 300 мільярдів доларів.

Нагадаємо, курс криптовалюти Bitcoin встановив новий рекордний показник у розмірі 9,7 тисяч доларів США.