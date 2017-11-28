В Южной Корее цена bitcoin превысила 10 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Цена криптовалюты bitcoin превысила 10 тыс. долларов США на нескольких южнокорейских криптовалютних биржах, передает УНН со ссылкой на Altcoin.info.
"На Bithumb - крупнейшей в регионе бирже по объему торгов, средняя цена на биткоин за последние сутки составила 10471 доллар. На биржах Coinone и Korbit криптовалюта торгуется на уровне 11 370 500 KRW (10 514 долларов США) и 11 327 800 KRW (10 475 долларов США) соответственно", - указывается в сообщении.
Сумасшедший рост цены на bitcoin, подержанный ростом цены на основные альткоины привел к тому, что общая рыночная капитализация криптовалютного рынка впервые превысила 300 миллиардов долларов.
Напомним, курс криптовалюта Bitcoin установил новый рекордный показатель в размере 9700 долларов США.