В Южной Корее цена bitcoin превысила 10 тыс. долл.

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2230 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 2476 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82237 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 74852 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 81763 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88550 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120193 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115653 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145687 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107409 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Южной Корее цена bitcoin превысила 10 тыс. долл.

В Южной Корее цена bitcoin превысила 10 тыс. долл.

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Цена криптовалюты bitcoin превысила 10 тыс. долларов США на нескольких южнокорейских криптовалютних биржах, передает УНН со ссылкой на Altcoin.info.

"На Bithumb - крупнейшей в регионе бирже по объему торгов, средняя цена на биткоин за последние сутки составила 10471 доллар. На биржах Coinone и Korbit криптовалюта торгуется на уровне 11 370 500 KRW (10 514 долларов США) и 11 327 800 KRW (10 475 долларов США) соответственно", - указывается в сообщении.

Сумасшедший рост цены на bitcoin, подержанный ростом цены на основные альткоины привел к тому, что общая рыночная капитализация криптовалютного рынка впервые превысила 300 миллиардов долларов.

Напомним, курс криптовалюта Bitcoin установил новый рекордный показатель в размере 9700 долларов США.

 

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