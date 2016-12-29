У Південній Кореї створили першого у світі робота, керованого людиною зсередини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Фахівці з Південної Кореї розробили першого у світі робота, керованого людиною з кабіни, яка знаходиться всередині нього, передає УНН з посиланням на Designboom.
4-метровий робот, вагою 1,5 тонн, імітує рухи того, хто сидить у центральній кабіні керування.
Близько 30 інженерів займалися тестування гігантської машини, а провідний дизайнер, який займався розробкою зовнішнього вигляду робота, черпав натхнення з фільмів на кшталт "Трансформери" і "Термінатор".
Двоногий робот створений, щоб працювати в непридатному для дихання людини середовищі. Компанія, що займалася розробкою машини, інвестувала у проект у 2014 році близько 200 млн доларів.
Зазначається, що робот може з’явитися на ринку вже в 2017 року і коштуватиме близько 8,3 млн доларів.