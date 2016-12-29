В Южной Корее создали первого в мире робота, управляемого человеком изнутри
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Специалисты из Южной Кореи разработали первого в мире робота, управляемого человеком из кабины, который находится внутри него, передает УНН со ссылкой на Designboom.
4-метровый робот, весом 1,5 тонн, имитирует движения того, кто сидит в центральной кабине управления.
Около 30 инженеров занимались тестированием гигантской машины, а ведущий дизайнер, который занимался разработкой внешнего вида работа, черпал вдохновение из фильмов вроде "Трансформеры" и "Терминатор".
Двуногий робот создан, чтобы работать в непригодной для дыхания человека среде. Компания, которая занималась разработкой машины, инвестировала в проект в 2014 году около 200 млн долларов.
Отмечается, что робот может появиться на рынке уже в 2017 году и будет стоить около 8,3 млн долларов.