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У Південній Кореї потяг зійшов з рейок, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Щонайменше 14 людей постраждали внаслідок сходження з рейок швидкісного поїзда в Південній Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Yonhap News

У Південній Кореї потяг зійшов з рейок, є постраждалі

За даними видання, експреса, в якому знаходилися 198 пасажирів, прямував з Канина в Сеул. Всі 10 вагонів поїзда зійшли з рейок на швидкості 103 км/г о 07:35 за місцевим часом (00:35 за Київським часом), приблизно через п'ять хвилин після відправлення. Всіх постраждалих госпіталізували.

Міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту Південної Кореї направило спеціальну групу для з'ясування причин інциденту.

Як зазначає корейське видання, це перша велика аварія на залізниці між Канином і Сеулом, яку відкрили в грудні 2017 року, перед початком зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня в одному з районів Омської області, на перегоні пост 46 км - Мангут, зійшли з рейок вагони з гусеничної військовою технікою.

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