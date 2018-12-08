В Южной Корее поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. По меньшей мере 14 человек пострадали в результате схождения с рельсов скоростного поезда в Южной Корее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Yonhap News.
По данным издания, экспресс, в котором находились 198 пассажиров, направлялся из Каннына в Сеул. Все 10 вагонов поезда сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 7:35 по местному времени (00:35 по Киеву), примерно через пять минут после отправления. Всех пострадавших госпитализировали.
Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи направило спецгруппу для выяснения обстоятельств аварии.
Как отмечает корейское издание, это первая подобная авария на железной дороге между Канныном и Сеулом, которую открыли в декабре 2017 года, перед началом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
Напомним, в ночь на 1 декабря в одном из районов Омской области, на перегоне пост 46 км - Мангут, сошли с рельсов вагоны с гусеничной военной техникой.