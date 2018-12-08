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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Южной Корее поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 13284 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. По меньшей мере 14 человек пострадали в результате схождения с рельсов скоростного поезда в Южной Корее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Yonhap News.

В Южной Корее поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

По данным издания, экспресс, в котором находились 198 пассажиров, направлялся из Каннына в Сеул. Все 10 вагонов поезда сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 7:35 по местному времени (00:35 по Киеву), примерно через пять минут после отправления. Всех пострадавших госпитализировали.

Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи направило спецгруппу для выяснения обстоятельств аварии.

Как отмечает корейское издание, это первая подобная авария на железной дороге между Канныном и Сеулом, которую открыли в декабре 2017 года, перед началом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Напомним, в ночь на 1 декабря в одном из районов Омской области, на перегоне пост 46 км - Мангут, сошли с рельсов вагоны с гусеничной военной техникой.

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