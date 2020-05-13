У Південній Кореї після послаблення карантину зафіксували вже 119 хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Після послаблення карантинних заходів у Південній Кореї, зокрема, після відкриття нічних клубів, у країні зафіксували вже 119 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yonhab.
"У середу в Сеулі (столиця Південної Кореї - ред.) відбувся черговий сплеск захворювання на коронавірусну хворобу, пов’язаний з відкриттям нічних клубів, у результаті - кількість випадків по всій країні зросла до 119", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у самій столиці зафіксовано 69 випадків коронавірусної хвороби, загалом тестування на коронавірус пройшла 14 121 людина.
Нагадаємо, влада Сеулу закрила клуби та бари у центрі міста після повторного спалаху коронавірусної інфекції.