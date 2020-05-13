В Южной Корее после ослабления карантина зафиксировали уже 119 больных на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. После ослабления карантинных ограничений в Южной Корее, в частности, после открытия ночных клубов, в стране зафиксировали уже 119 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhab.
"В среду в Сеуле (столица Южной Кореи - ред.) состоялся очередной всплеск заболевания коронавирусной болезни, связанный с открытием ночных клубов, в результате - количество случаев по всей стране возросло до 119", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в самой столице зафиксировано 69 случаев коронавирусной болезни, в общем тестирование на коронавирус прошел 14121 человек.
Напомним, власти Сеула закрыли клубы и бары в центре города после повторной вспышки коронавирусной инфекции.