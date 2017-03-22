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У питанні пенсійної реформи треба поставити крапку - В.Гройсман

У питанні пенсійної реформи треба поставити крапку - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. КМ розраховує на підтримку парламенту у питанні реалізації цього року пенсійної реформи, яка дозволить ліквідувати дефіцит пенсійного фонду. Про це на сьогоднішньому засіданні Уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Одне із головних завдань,яке ми виконаємо в цьому році і будемо розраховувати на підтримку українського парламенту, це підняти пенсії українським пенсіонерам шляхом проведення масштабної, системної, серйозної пенсійної реформи. Реформи, яка дасть можливість ліквідувати дефіцит пенсійного фонду і побудувати справедливу пенсійну систему. Врешті решт у цьому питанні треба поставити крапку", - сказав глава Уряду.

Нагадаємо, вчора, 21 березня В.Гройсман заявив, що Уряд найближчим часом презентує законопроект про реформування пенсійної системи та розраховує на його підтримку в тому числі тими фракціями Парламенту, які не входять до коаліції, але активно виступають за впровадження ініційованої Головою Уряду пенсійної реформи.

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