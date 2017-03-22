В вопросе пенсионной реформы надо поставить точку - В.Гройсман

"Одна из главных задач, которую мы выполним в этом году и будем рассчитывать на поддержку украинского парламента, это поднять пенсии украинским пенсионерам путем проведения масштабной, системной, серьезной пенсионной реформы. Реформы, которая даст возможность ликвидировать дефицит пенсионного фонда и построить справедливую пенсионную систему. В конце концов в этом вопросе надо поставить точку", - сказал Глава Правительства.

Напомним, вчера, 21 марта В.Гройсман заявил, что правительство в ближайшее время представит законопроект о реформировании пенсионной системы и рассчитывает на его поддержку в том числе теми фракциями парламента, которые не входят в коалицию, но активно выступают за внедрение инициированной Главой Правительства пенсионной реформы.