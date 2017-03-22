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В вопросе пенсионной реформы надо поставить точку - В.Гройсман

В вопросе пенсионной реформы надо поставить точку - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 13406 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. КМ рассчитывает на поддержку парламента в вопросе реализации в этом году пенсионной реформы, которая позволит ликвидировать дефицит пенсионного фонда. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Одна из главных задач, которую мы выполним в этом году и будем рассчитывать на поддержку украинского парламента, это поднять пенсии украинским пенсионерам путем проведения масштабной, системной, серьезной пенсионной реформы. Реформы, которая даст возможность ликвидировать дефицит пенсионного фонда и построить справедливую пенсионную систему. В конце концов в этом вопросе надо поставить точку", - сказал Глава Правительства.

Напомним, вчера, 21 марта В.Гройсман заявил, что правительство в ближайшее время представит законопроект о реформировании пенсионной системы и рассчитывает на его поддержку в том числе теми фракциями парламента, которые не входят в коалицию, но активно выступают за внедрение инициированной Главой Правительства пенсионной реформы.

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