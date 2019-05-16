У підпільному цеху виявили фальсифікату на 2,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На Київщині правоохоронці виявили підпільний цех з виготовлення несанкціонованої алкогольної продукції. Про це повідомляє прес-служба ДФС області, передає УНН.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 6 тис. 367 літрів фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, 800 літрів спирту, 10 тис. 600 пачок тютюнових виробів, автотранспортний засіб, який використовувався для транспортування незаконно виготовленої продукції, а також обладнання для масового виробництва фальсифікованої продукції.
Як повідомили у ДФС, загальна вартість вилученого складає майже 2,5 млн грн. Досудове розслідування кримінального провадження триває.
Раніше УНН повідомляв, що ДФС відзвітувала про нелегальний спирт і алкоголь.