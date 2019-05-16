В подпольном цехе обнаружили фальсификата на 2,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Киевской области правоохранители обнаружили подпольный цех по изготовлению несанкционированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГФС области, передает УНН.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 6 тыс. 367 литров фальсифицированных ликероводочных изделий, 800 литров спирта, 10 тыс. 600 пачек табачных изделий, автотранспортное средство, которое использовалось для транспортировки незаконно изготовленной продукции, а также оборудование для массового производства фальсифицированой продукции.
Как сообщили в ГФС, общая стоимость изъятого составляет почти 2,5 млн грн. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.
Ранее УНН сообщал, что ГФС отчиталась о нелегальном спирте и алкоголе.