У петербурзькому метро завершилась евакуація після вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У метро Санкт-Петербурга завершилась евакуація людей після вибуху. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Національний антитерористичний комітет, передає УНН.
"Евакуація людей з петербурзького метро, де стався вибух, завершена, повідомляє НАК", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для евакуації постраждалих використовуються вертольоти.
Один вертоліт відвозить постраждалих від станції "Технологічний інститут", другий, імовірно, попрямував до станції "Садова".
Як повідомляв УНН, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.
За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.
Президент Росії Володимир Путін, який у цей час перебуває з робочим візитом у Санкт-Петербурзі, зазначив, що теракт розглядається серед версій причин вибухів у метро.