В петербургском метро завершилась эвакуация после взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В метро Санкт-Петербурга завершилась эвакуация людей после взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет, передает УНН.
"Эвакуация людей из петербургского метро, где произошел взрыв, завершена, сообщает НАК", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для эвакуации пострадавших используются вертолеты.
Один вертолет отвозит пострадавших от станции "Технологический институт", второй, вероятно, направился к станции "Садовая".
Как сообщал УНН, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.
По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.
Президент России Владимир Путин, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, отметил, что теракт рассматривается среди версий причин взрывов в метро.