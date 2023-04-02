У петербурзі затримали підозрювану дівчину у вбивстві "військкора" владлена татарського - рос ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. За повідомленнями рос ЗМІ була затримана підозрювана дівчина, яку перевіряють на причетність до вибуху, у кафе пригожина, через який загинув "військкор" владлен татарський, передає УНН.
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рос ЗМІ повідомляють, що дівчину звати Дар'я Трепова, їй 26 років, її затримали. Також за інформацією, 24 лютого її затримували на антивоєнному мітингу.
Нагадаємо
Сьогодні у результаті вибуху у петербурзькому в кафе "Стрит-бар" загинув російський "воєнкор" владлен татарський, який проводив там свій творчий вечір.