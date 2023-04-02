В петербурге задержали подозреваемую девушку в убийстве "военкора" Владлена Татарского - рос СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По сообщениям рос СМИ была задержана подозреваемая девушка, которую проверяют на причастность к взрыву, в кафе пригожина, из-за которого погиб "военкор" владлен татарский, передает УНН.
Детали
рос СМИ сообщают, что девушку зовут Дарья Трепова, ей 26 лет, ее задержали. Также по информации, 24 февраля ее задерживали на антивоенном митинге.
Дополнение
Сегодня в результате взрыва в петербургском в кафе "Стрит-бар" погиб российский "военкор" Владлен Татарский, который проводил там свой творческий вечер.