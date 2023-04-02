В петербурге задержали подозреваемую девушку в убийстве "военкора" Владлена Татарского - рос СМИ

Детали

рос СМИ сообщают, что девушку зовут Дарья Трепова, ей 26 лет, ее задержали. Также по информации, 24 февраля ее задерживали на антивоенном митинге.

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Сегодня в результате взрыва в петербургском в кафе "Стрит-бар" погиб российский "военкор" Владлен Татарский, который проводил там свой творческий вечер.