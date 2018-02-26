У Петербурзі чоловіка заарештували на 25 діб через жовту надувну качку

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Смольниньський районний суд Санкт-Петербурга заарештував на 25 діб активіста руху “Весна” Артема Гончаренко, який брав участь в так званому “страйку виборців”, організованому прихильниками Олексія Навального, передає УНН з посиланням на “Коммерсант”.

Акція пройшла в багатьох містах Росії 28 січня. Повідомляється, що в Санкт-Петербурзі вона не була узгоджена. Мета акції — переконати російських виборців не ходити на вибори президента РФ в березні.

Активіст поставив на підвіконня оселі надувне жовте каченя, прикріпивши поряд плакат із написом “Поліція чекає нас”.

Зазначимо, подібні каченя іноді використовує Навальний як наочний приклад у своїх розслідуваннях в блозі.

Гончаренко раніше був затриманий під час мітингу пам’яті Бориса Нємцова. На нього склали протокол за ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторне порушення порядку участі/проведення мітингу) через “перформансу з уточкой” під час “страйку виборців”.

Як повідомляв УНН, 25 лютого у Санкт-Петербурзі затримали активіста руху “Солідарність” Володимира Шипіцина, який тримав у руках прапор України.

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