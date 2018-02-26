В Петербурге мужчину арестовали на 25 суток за желтую надувную утку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 25 суток активиста движения "Весна" Артема Гончаренко, который принимал участие в так называемой "забастовке избирателей", организованной сторонниками Алексея Навального, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".
Акция прошла во многих городах России 28 января. Сообщается, что в Санкт-Петербурге она не была согласована. Цель акции — убедить российских избирателей не ходить на выборы президента РФ в марте.
Активист поставил на подоконник дома надувную желтую утку, прикрепив рядом плакат с надписью “Полиция ждет нас”.
Отметим, подобную уточку иногда использует Навальный как наочный пример в своих расследованиях в блоге.
Гончаренко ранее был задержан во время митинга памяти Бориса Немцова. На него составили протокол по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка участия/проведения митинга) за “перформанс с уточкой” во время “забастовки избирателей”.
Как сообщал УНН, 25 февраля в Санкт-Петербурге задержали активиста движения “Солидарность” Владимира Шипицина, который держал в руках флаг Украины.