У Петербурзі арештували двох ймовірних вербувальників терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні у Петербурзі суд заарештував двох із восьми підозрюваних у вербуванні громадян до терористичних організацій, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Зазначається, що у Санкт-Петербурзі суд заарештував на термін попереднього розслідування першого з восьми підозрюваних у вербуванні громадян до терористичних організацій "Джебхат ан-Нусра" і "Ісламська держава" (ІДІЛ), уродженця Киргизії Атабеков Рустамова. Він був заарештований на два місяці.
Також повідомляється про арешт другого підозрюваного у вербуванні до терористичних організацій – громадянина Киргизії Журабека Муратова. Він заарештований судом до 4 червня.
"Суд постановив задовольнити клопотання слідчого і обрати щодо Журабека Муратова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк два місяці до 4 червня включно", - оголосила суддя Ірина Керро.
Як повідомляв УНН, сьогодні було затримано вісім вихідців із країн Середньої Азії, які підозрюються в залученні нових учасників до терористичних угруповань.