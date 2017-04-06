В Петербурге арестовали двух вероятных вербовщиков террористов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81658 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112196 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170569 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125513 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122391 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115518 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106328 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107395 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103841 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 161006 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Петербурге арестовали двух вероятных вербовщиков террористов

В Петербурге арестовали двух вероятных вербовщиков террористов

Киев  •  УНН

 • 7290 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня в Петербурге суд арестовал двух из восьми подозреваемых в вербовке граждан к террористическим организациям, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что в Санкт-Петербурге суд арестовал на срок предварительного расследования первого из восьми подозреваемых в вербовке граждан к террористическим организациям "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (ИГИЛ), уроженца Киргизии Атабеков Рустамова. Он был арестован на два месяца.

Также сообщается об аресте второго подозреваемого в вербовке к террористическим организациям - гражданина Киргизии Журабека Муратова. Он арестован судом до 4 июня.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Журабека Муратова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 4 июня включительно", - объявила судья Ирина Керро.

Как сообщал УНН, сегодня было задержано восемь выходцев из стран Средней Азии, которые подозреваются в привлечении новых участников в террористические группировки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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