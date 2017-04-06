В Петербурге арестовали двух вероятных вербовщиков террористов

Отмечается, что в Санкт-Петербурге суд арестовал на срок предварительного расследования первого из восьми подозреваемых в вербовке граждан к террористическим организациям "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (ИГИЛ), уроженца Киргизии Атабеков Рустамова. Он был арестован на два месяца.

Также сообщается об аресте второго подозреваемого в вербовке к террористическим организациям - гражданина Киргизии Журабека Муратова. Он арестован судом до 4 июня.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Журабека Муратова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 4 июня включительно", - объявила судья Ирина Керро.

Как сообщал УНН, сегодня было задержано восемь выходцев из стран Средней Азии, которые подозреваются в привлечении новых участников в террористические группировки.