У Перській затоці американський корабель відкрив вогонь через іранські катери

Цитата

“Три пришвидшених штурмових кораблів ВМС Корпусу охорони Ісламської революції (IRGCN) не здійснили належної уваги до безпеки інших суден, як це вимагається міжнародним правом, оскільки вони потрапили в безпосередню близькість до морських суден США в міжнародних водах північної Аравійської затоки. Збройні швидкісні катери IRGCN швидко наблизились до прибережного корабля ВМС США Firebolt та патрульного катера Берегової охорони США USCGC Baranoff на непотрібну відстань з невідомими намірами”, — йдеться у повідомленні ВМС.

Деталі

Американські екіпажі висловлювали багаторазові попередження за допомогою радіомостової радіостанції та пристроїв із гучним звуком, але судна IRGCN продовжували свої маневри з близької відстані. Потім екіпаж Firebolt здійснив попереджувальні постріли, і судна IRGCN відійшли на безпечну відстань від суден США.

Додають, що дії IRGCN збільшили ризик прорахунків та/або зіткнень, не відповідали міжнародно визнаній Конвенції про міжнародні правила запобігання зіткненням на морі (COLREGS) “дорожнім правилам” або міжнародно визнаним морським звичаям. Крім того, дії IRGCN не відповідали зобов’язанню міжнародного права діяти з належним урахуванням безпеки інших суден у цьому районі.

Нагадаємо

27 квітня у Чорне море зайшов патрульний катер берегової охорони США Hamilton.